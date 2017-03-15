Компании из Башкирии после получения сертификата отправят мороженое в Китай

По словам Мухаметдинова, мороженое из Башкирии также поставляется в Китай и на Ближний Восток. В настоящее время рассматриваются варианты экспорта и в другие азиатские страны, сообщает издание со ссылкой на председателя правления Национального союза производителей молока Союзмолоко Андрея Даниленко.