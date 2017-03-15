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Компании из Башкирии после получения сертификата отправят мороженое в Китай

15 марта 2017, 11:00
Также мороженое из Башкирии поставляется в Израиль и на Ближний Восток.

Компании из Башкирии проходят сертификацию для начала экспорта мороженого в Китай, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера правительства республики Ирека Мухаметдинова.

- Башкирия сертифицирует сейчас мороженое для отправки в Китай, - цитирует его слова издание.

В настоящее время компании «Серебряный снег», «Милк Трейд» и «Башкирское мороженое» должны подтвердить соответствие требованиям по качеству и безопасности вырабатываемой продукции животного происхождения.

По словам Мухаметдинова, мороженое из Башкирии также поставляется в Китай и на Ближний Восток. В настоящее время рассматриваются варианты экспорта и в другие азиатские страны, сообщает издание со ссылкой на председателя правления Национального союза производителей молока Союзмолоко Андрея Даниленко.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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