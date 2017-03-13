В Уфе прошла первая конференция сотрудничества риэлторов и застройщиков

Организаторами конференции выступили Группа компаний «Госстрой» и Башкирская гильдия риэлторов. Инициатива о ее проведении исходила именно от застройщика, и это не случайно: «Госстрой» – компания, которая, по словам председателя правления Тимофея Вохмина, имеет «иммунитет к кризису». Начав свою деятельность в провальном для многих 2008 году, этот застройщик вырос в крупный холдинг. За короткий срок сумел завоевать ведущие позиции на рынке недвижимости республики. За эти годы компания сдала в эксплуатацию более 343 тысяч квадратных метров жилья, более 3,4 тысячи квадратных метров административных зданий. А еще более 212 тысяч «квадратов» находится на этапе строительства. Все это, по словам господина Вохмина, получилось потому, что компания постоянно направляет значительные средства на развитие. Вложение средств в развитие производственной площадки и самой компании наилучшим образом сказывается на качестве строительства. Компания отслеживает все тенденции рынка недвижимости и стремится оправдывать ожидания клиентов.