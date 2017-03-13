В Уфе прошла первая конференция сотрудничества риэлторов и застройщиков

В Уфе прошла первая в истории региона конференция взаимодействия риэлторов и застройщиков. Участники рынка обсуждали, как лучше наладить взаимодействие друг с другом, предложения банков и строительных компаний. Все это должно помочь общей цели – реализации жилья для покупателей.
Организаторами конференции выступили Группа компаний «Госстрой» и Башкирская гильдия риэлторов. Инициатива о ее проведении исходила именно от застройщика, и это не случайно: «Госстрой» – компания, которая, по словам председателя правления Тимофея Вохмина, имеет «иммунитет к кризису». Начав свою деятельность в провальном для многих 2008 году, этот застройщик вырос в крупный холдинг. За короткий срок сумел завоевать ведущие позиции на рынке недвижимости республики. За эти годы компания сдала в эксплуатацию более 343 тысяч квадратных метров жилья, более 3,4 тысячи квадратных метров административных зданий. А еще более 212 тысяч «квадратов» находится на этапе строительства. Все это, по словам господина Вохмина, получилось потому, что компания постоянно направляет значительные средства на развитие. Вложение средств в развитие производственной площадки и самой компании наилучшим образом сказывается на качестве строительства. Компания отслеживает все тенденции рынка недвижимости и стремится оправдывать ожидания клиентов.
– Сейчас покупатель переходит с принципа «лишь бы приобрести» на то, чтобы приобрести качественное жилье, – отметил в своем выступлении Тимофей Вохмин, рассказывая участникам конференции о строящейся коллекции жилых комплексов бизнес-класса «Эрмитаж». – И именно это качество мы хотим предложить. В настоящий момент я призываю всех объединиться, чтобы выработать методы и подходы к работе, для того, чтобы донести до наших клиентов тот уровень качества, который застройщики формируют и предлагают на рынке.
Безусловно, каким бы высоким не было качество строительства, успешно проводить продажи невозможно без грамотной работы риэлторов. Сгладить возможные противоречия между застройщиками и агентствами недвижимости и была призвана прошедшая конференция. Позиция риэлторов была практически единогласной: от застройщиков они ждут этичного поведения – по примеру ГК «Госстрой». Именно это будет способствовать установлению эффективного диалога.
Пока в Уфе, в отличие, например, от Москвы и Санкт-Петербурга, как отметил исполнительный директор ООО «Госстрой-Продажи» Ян Фельдман, полностью отсутствует квалификация объектов недвижимости. Иными словами, застройщик может построить обычный дом, причислить его, например, к бизнес-классу и продавать его по цене, не соответствующей качеству. Разработать единые для всех квалификации, по мнению господина Фельдмана, – одна из самых важных задач сообщества застройщиков и риэлторов.