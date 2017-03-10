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В Башкирии вторая фирма получила эксклюзивное право на башкирский мед

10 марта 2017, 12:58
Свидетельство выдано уфимскому производителю.

Роспатент выдал уфимскому ООО «Башкирский мед» свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения своего товара. Это вторая по счету фирма в регионе, которая имеет эксклюзивное право на башкирский мед. До недавнего времени под этим брендом производить мед имел право только Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии.

Свидетельство действительно до 18 декабря 2025 года.

- Возвращаю башкирским пчеловодам то, что им принадлежало всегда, и принадлежало по праву рождения на нашей священной земле! – написал владелец фирмы Сергей Мулюков на своей странице в Facebook. - Теперь никакие ишемгуловы, акбашевы, тимергалины, сагитовы и etc. не смогут подмять под себя наше национальное достояние! Бренд "Башкирский мёд" уже может существовать и развиваться без башкирских чиновников. (орфография и пунктуация автора сохранена – прим.ред.)

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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