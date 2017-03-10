В Башкирии вторая фирма получила эксклюзивное право на башкирский мед

- Возвращаю башкирским пчеловодам то, что им принадлежало всегда, и принадлежало по праву рождения на нашей священной земле! – написал владелец фирмы Сергей Мулюков на своей странице в Facebook. - Теперь никакие ишемгуловы, акбашевы, тимергалины, сагитовы и etc. не смогут подмять под себя наше национальное достояние! Бренд "Башкирский мёд" уже может существовать и развиваться без башкирских чиновников. (орфография и пунктуация автора сохранена – прим.ред.)