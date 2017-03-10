В Башкирии в 2016 году молодым семьям выделили 4,5 миллиарда рублей

В Башкирии в прошлом году на социальную поддержку молодым семьям было выделено 4,5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.
В 2016 году в регионе на 4% увеличился объем средств, которые направлены на поддержку молодых семей (их в республике насчитывается 46 тыс.), по сравнению с 2015 на 17%.
В прошлом году в регионе более 15 тыс. семей получили финансовую поддержку в размере 3 тыс. руб. за каждого ребенка, который был рожден третьим или последующим. Всего за последние три года на эти цели было потрачено более 1 млрд руб.
В Минтруде отмечают, что малоимущие семьи, которые воспитывают 4 детей, получают по 1,5 тыс. руб., воспитывающие 5 и более детей – по 2 тыс. руб.ежемесячно. В прошлом году получателями данного вида пособия стали 8700 семей.
В прошлом году 288 матерей, которые родили и воспитывают пять и более детей, награждены медалью «Материнская слава». Также каждая из них получила вознаграждение 10 тыс. руб. Всего с 1998 года данной медалью награждены 7 тыс. многодетных матерей.
Многодетным семьям, имеющим девять и более несовершеннолетних детей, с 2015 года предоставляется единовременная денежная выплата в размере 600 тысяч рублей. Всего за 2 года предоставлено 16 таких выплат, из них в 2016 году–8.
На Новый год в Башкирии подарки получили 14,5 тыс. детей из многодетных семей (пять и более несовершеннолетних). На эти цели было выделено 4 млн руб.
На организацию отдыха и оздоровления детей в прошлом году было выделено 126 млн руб. на эти средства смогли отдохнуть 9 тыс. детей, что в 6 раз больше, чем в 2015.
Кроме того, в прошлом году Башкирии было заключено 1088 тыс. социальных контрактов на сумму 42,5 млн руб. (Социальный контракт – помощь наиболее уязвимым категориям малоимущих семей, в рамках этой программы на открытие собственного дела выплачивается до 100 тыс. руб., на развитие личного подсобного хозяйства - до 50 тыс. руб. и на прохождение профессионального обучения с целью дальнейшего трудоустройства - до 15 тыс. руб.).
На выплату пособия усыновителям в прошлом году было выделено 94 млн руб. Пособия получили 250 жителей республики на 268 детей, в том числе 19 гражданами был усыновлен 21 ребенок-инвалид (за ребенка-инвалида выплачивается дополнительно 100 тысяч рублей).