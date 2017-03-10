Уфа вошла в топ городов для семейного отдыха

Уфа входит в топ-5 городов для семейных поездок на весенние школьные каникулы. Данный рейтинг составлен по анализу броней гостиниц для проживания для проживания с детьми с 25 по 31 марта 2017 года, сообщает сервис поиска отелей RoomGuru.ru
Отметим, что Уфа занимает четвертое место по популярности. Город считается недорогим для отдыха с детьми в дни школьных каникул. Так же в списке есть: Казань, Нижний Новгород, Барнаул, Воронеж, Волгоград, Тверь, Тула, Ростов-на-Дону и Белгород.
В среднем туристы тратят в Уфе около 3,5 тысяч рублей. В эту сумму входит проживание в отеле, обед и посещение музея.