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Уфа вошла в топ городов для семейного отдыха

10 марта 2017, 10:54
Столица Башкирии находится на четвертом месте по посещаемости родителей с детьми.

Уфа входит в топ-5 городов для семейных поездок на весенние школьные каникулы. Данный рейтинг составлен по анализу броней гостиниц для проживания для проживания с детьми с 25 по 31 марта 2017 года, сообщает сервис поиска отелей RoomGuru.ru

Отметим, что Уфа занимает четвертое место по популярности. Город считается недорогим для отдыха с детьми в дни школьных каникул. Так же в списке есть: Казань, Нижний Новгород, Барнаул, Воронеж, Волгоград, Тверь, Тула, Ростов-на-Дону и Белгород.

В среднем туристы тратят в Уфе около 3,5 тысяч рублей. В эту сумму входит проживание в отеле, обед и посещение музея.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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