Мэрия Уфы возьмет в кредит ещё 500 миллионов рублей

Администрация Уфы по итогам пяти электронных аукционов 27 марта определится с банками, в которых откроет пять невозобновляемых кредитных линий. Информация о проведении тендеров опубликована на официальном сайте госзакупок. Всего планируется занять в банках 500 млн руб (пять кредитных линий по 100 млн руб каждая) на срок на 52-61 месяц (до 2021-2022 гг).