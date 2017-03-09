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Мэрия Уфы возьмет в кредит ещё 500 миллионов рублей

9 марта 2017, 12:50
Объявлены аукционы.

Администрация Уфы по итогам пяти электронных аукционов 27 марта определится с банками, в которых откроет пять невозобновляемых кредитных линий. Информация о проведении тендеров опубликована на официальном сайте госзакупок. Всего планируется занять в банках 500 млн руб (пять кредитных линий по 100 млн руб каждая) на срок на 52-61 месяц (до 2021-2022 гг).

Деньги будут направлены на покрытие дефицита бюджета Уфы или погашение долговых обязательств.

Общая начальная цена всех контрактов – 327,18 млн рублей. То есть, взяв в кредит 500 млн, городу придется возвращать 827, 18 млн руб.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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