В Башкирии начали собирать предложения граждан по благоустройству дворов

В Башкирии партия «Единая Россия» начала сбор предложений жителей региона по благоустройству дворов.
- На эти цели из федерального и республиканского бюджетов будет выделено более одного миллиарда рублей, - сообщил координатор проекта «Городская среда» в республике Ирек Нигматуллин.
В рамках федерального бюджета запланировано 20 миллиардов рублей, которые будут направлены в 72 региона страны. До 15 марта должны быть приняты региональные программы благоустройства городской среды. На дворы из федеральной субсидии направляется 2/3 средств, а 1/3 пойдет на общественные территории – это благоустройство парков, скверов, бульваров.
- Есть минимальный перечень работ, который включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора. Дополнительный перечень обустройства является открытым и может быть дополнен по решению субъекта, – рассказал координатор партпроекта «Единой России», депутат Госдумы Александр Васильев. - Эти правила должны быть указаны в региональной программе, ограничений тут нет. Собственники сами решают, какие работы необходимо выполнить, наша задача – помочь им определиться. Необходимо учитывать комплексность работ, чтобы после их окончания все параметры минимального перечня присутствовали.