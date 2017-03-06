В Башкирии начали собирать предложения граждан по благоустройству дворов

- Есть минимальный перечень работ, который включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора. Дополнительный перечень обустройства является открытым и может быть дополнен по решению субъекта, – рассказал координатор партпроекта «Единой России», депутат Госдумы Александр Васильев. - Эти правила должны быть указаны в региональной программе, ограничений тут нет. Собственники сами решают, какие работы необходимо выполнить, наша задача – помочь им определиться. Необходимо учитывать комплексность работ, чтобы после их окончания все параметры минимального перечня присутствовали.