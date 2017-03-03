Гилязитдинов: Башкирский кумыс в ТОП-100 турбрендов России – я конечно рад

Напомним, что Медиакорсеть публиковала итоги национального рейтинга туристических брендов России. Башкирский кумыс занял в нем 96-е место. По мнению председателя госкомитета Башкирии по туризму и предпринимательству Вячеслава Гилязитдинова он был немного удивлен, что в рейтинг не попал башкирский мед – один из главных брендов республики.
- Я считаю, что башкирский кумыс не менее достойный гастрономический бренд Башкортостана, но итоги исследования нас, конечно, заставляют активно работать в продвижении нашей республики в туристическом бизнесе, - заметил чиновник. – В этом году мы завершаем работу над общим туристическим брендом республики, который надеюсь позволить привлечь еще больше туристов в наш замечательный край. Тем более цифры говорят о возросшем интересе к Башкирии. В прошлом году национальные парки республики посетило в два раза больше туристов.