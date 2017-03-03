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Гилязитдинов: Башкирский кумыс в ТОП-100 турбрендов России – я конечно рад

3 марта 2017, 10:51
Глава госкомтуризма Башкирии считает, что есть куда двигаться.

Напомним, что Медиакорсеть публиковала итоги национального рейтинга туристических брендов России. Башкирский кумыс занял в нем 96-е место. По мнению председателя госкомитета Башкирии по туризму и предпринимательству Вячеслава Гилязитдинова он был немного удивлен, что в рейтинг не попал башкирский мед – один из главных брендов республики.

- Я считаю, что башкирский кумыс не менее достойный гастрономический бренд Башкортостана, но итоги исследования нас, конечно, заставляют активно работать в продвижении нашей республики в туристическом бизнесе, - заметил чиновник. – В этом году мы завершаем работу над общим туристическим брендом республики, который надеюсь позволить привлечь еще больше туристов в наш замечательный край. Тем более цифры говорят о возросшем интересе к Башкирии. В прошлом году национальные парки республики посетило в два раза больше туристов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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