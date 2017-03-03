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ФАС России посчитал конкурс на строительство платной дороги в Башкирии госзакупкой с нарушениями

3 марта 2017, 10:50
Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) считает, что конкурс на строительство первой платной дороги в Башкирии – Стерлитамак-Кага-Магнитогорск является госзакупкой в обход процедуры торгов, сообщает ТАСС.

- Все расходы на строительство и содержание должны были покрываться из бюджета, частных инвестиций не предусматривалось. Таким образом, данный тендер фактически представлял собой закупку государством работ по строительству в обход процедуры госзаказа, требования к которой жестко регламентированы 44-ФЗ, - цитирует слова господина Петросяна ТАСС.

Возможность для злоупотребления со стороны организаторов торгов порождает несовершенство действующего законодательства о концессиях, считает заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.

Это дело (о строительстве дороги в Башкирии - прим. ред.) - яркое тому свидетельство, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Петросян заявил, что ФАС поддерживает институт концессионных соглашений для привлечения частных инвестиций в различные государственные проекты, в том числе по строительству, так как с их помощью можно модернизировать транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру, снижая при этом нагрузку на бюджет.

- Но при этом участники концессионных отношений должны соблюдать требования закона, - считает господин Петросян.

Ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что концессии, в которых концессионер не несет инвестиционной нагрузки, но при этом получает компенсации из бюджета, являются незаконными. ФАС, по словам Артемьева, будет преследовать и разрушать такие формы мошенничества.

Напомним, что ранее ФАС отменила итоги конкурса Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии на строительство первой платной дороги в регионе Стерлитакмак-Кага-Магнитогорск, признав обоснованной жалобу ООО «Южноуральская дирекция автодороги».

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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