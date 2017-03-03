ФАС России посчитал конкурс на строительство платной дороги в Башкирии госзакупкой с нарушениями

Петросян заявил, что ФАС поддерживает институт концессионных соглашений для привлечения частных инвестиций в различные государственные проекты, в том числе по строительству, так как с их помощью можно модернизировать транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру, снижая при этом нагрузку на бюджет.