Уфу и горнолыжные курорты Башкирии свяжет «туристическая» электричка

В будущем столицу Башкирии и горнолыжные курорты региона, находящиеся в Белорецком и Абзелиловском районах, свяжет специальная туристическая электричка. В данное время госкомтуризм республики проводит переговоры с РЖД по этому поводу. Как отметил руководитель ведомства Вячеслав Гилязетдинов, время в пути составит не более 3,5 часа и цена билета не должна превышать 500 рублей.
- Это значительно повысит поток туристов на наши горнолыжные курорты. Ведь многих останавливают погодные условия и тяжелая трасса до Абзаково, - отметил Гилязитдинов. – А тут туристов будет ждать комфортная электричка, а с конечной станции их уже будут забирать автобусы и отвозить по местам отдыха.
Горнолыжные центры «Абзаково», «Мраткино» и «Банное» входят в кластер «Легенды Урала».
- В горах намечена определенная модернизация самого оборудования. Возможно, что уже в этом году мы начнем строительство гостиницы и двух кемпингов возле Мраткино. Большой объем работы необходимо выполнить по улучшению инфраструктуры, созданию единой логистической системы. Всё это нам предстоит сделать до зимы, — сообщил председатель госкомитета по предпринимательству и туризму Башкирии.