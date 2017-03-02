Уфу и горнолыжные курорты Башкирии свяжет «туристическая» электричка

- В горах намечена определенная модернизация самого оборудования. Возможно, что уже в этом году мы начнем строительство гостиницы и двух кемпингов возле Мраткино. Большой объем работы необходимо выполнить по улучшению инфраструктуры, созданию единой логистической системы. Всё это нам предстоит сделать до зимы, — сообщил председатель госкомитета по предпринимательству и туризму Башкирии.