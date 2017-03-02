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«Роснефть» выкупила акции «Башнефти» у 5 тысяч миноритарных акционеров

2 марта 2017, 10:06
На эти цели компания потратила 49,96 млрд рублей.

«Роснефть» подвела итоги обязательного предложения о приобретении обыкновенных акций у миноритарных акционеров ПАО АНК «Башнефть». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- В результате оферты компания приобрела 13 481 080 обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть» практически у 5000 миноритарных акционеров. Размер денежных средств, направленных на оплату акций по обязательному предложению – 49 966 409 722,80 руб (из расчета 3 706,41 руб за одну обыкновенную акцию ПАО АНК «Башнефть»), - говорится в сообщении.

Таким образом, сейчас «Роснефти» принадлежит 102,43 млрд обыкновенных акций «Башнефти» (порядка 69,3% голосующих акций).

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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