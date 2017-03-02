«Роснефть» выкупила акции «Башнефти» у 5 тысяч миноритарных акционеров

- В результате оферты компания приобрела 13 481 080 обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть» практически у 5000 миноритарных акционеров. Размер денежных средств, направленных на оплату акций по обязательному предложению – 49 966 409 722,80 руб (из расчета 3 706,41 руб за одну обыкновенную акцию ПАО АНК «Башнефть»), - говорится в сообщении.