Конкурс на оператора платных парковок в Уфе может пройти осенью – СМИ

Осенью этого года в мэрии Уфы могут провести конкурс на отбор компании, которая станет оператором платных парковок в Уфе. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсантъ-Башкортостан».
Как сообщил изданию источник в мэрии Уфы, в настоящее время готовится технико-экономическое обоснование концепции развития уличных платных парковок. Также в мэрии изучают аналогичный опыт в других городах России.
По оценкам источника, «обоснование проекта может быть готово к лету с тем, чтобы осенью провести конкурс на отбор оператора проекта».
В качестве одного из участников конкурса рассматривается муниципальное учреждение «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест», специализирующееся на эвакуации и содержании эвакуированных автомобилей.