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Конкурс на оператора платных парковок в Уфе может пройти осенью – СМИ

1 марта 2017, 13:01
В настоящее время в мэрии готовят технико-экономическое обоснование проекта.

Осенью этого года в мэрии Уфы могут провести конкурс на отбор компании, которая станет оператором платных парковок в Уфе. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсантъ-Башкортостан».

Как сообщил изданию источник в мэрии Уфы, в настоящее время готовится технико-экономическое обоснование концепции развития уличных платных парковок. Также в мэрии изучают аналогичный опыт в других городах России.

По оценкам источника, «обоснование проекта может быть готово к лету с тем, чтобы осенью провести конкурс на отбор оператора проекта».

В качестве одного из участников конкурса рассматривается муниципальное учреждение «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест», специализирующееся на эвакуации и содержании эвакуированных автомобилей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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