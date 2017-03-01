Башкирский кумыс занял 96 место в ТОП 100 российских турбрендов

Неожиданно для составителей рейтинга в середине таблицы уверенно закрепились три промышленных объекта. Так, 47-е место заняла совсем не туристическая, но крупнейшая в России Саяно-Шушенская гидроэлектростанция, расположенная в Республике Хакасия. Еще один промышленный объект, попавший в ТОП рейтинга – Курская магнитная аномалия – самый мощный в мире железорудный бассейн. Всего на две позиции ниже расположился новый российский гражданский космодром Восточный – один из брендов Амурской области наряду с рекой Амур. В прошлом году здесь произвели первый пуск ракеты, а в перспективе сюда будут возить и туристов. Этот неожиданный результат показывает, что у промышленного туризма в России есть большое будущее. Замыкает сотню лидеров полярный круг – один из самых известных брендов арктического региона, позволяющий привлечь на «край земли», Ямал, большое количество туристов.