Башкирский кумыс занял 96 место в ТОП 100 российских турбрендов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России», являющиеся составителями ежегодного Национального туристического рейтинга, провели при участии исследовательского агентства BCGroup новое масштабное исследование с целью выявить наиболее известные, узнаваемые и привлекательные для туристов региональные бренды. По совокупности набранных баллов по трем критериям в ТОП-100 российских брендов вошли 62 объекта показа (это географические объекты, курорты, места отдыха, достопримечательности и даже известные промышленные объекты), 5 туристических маршрутов, 1 мероприятие, 21 гастрономический бренд и 11 народных художественных промыслов.
В пятерку лидеров ожидаемо вошли объекты Москвы и Санкт-Петербурга: это Третьяковская галерея, Московский Кремль, Государственный Эрмитаж, музей-заповедник «Петергоф» и Большой театр. Из них наилучшим образом ассоциируется с указанным регионом Московский Кремль (99%), а наибольшее число респондентов хотели бы посетить «Петергоф» (93%).
На 96 месте из 100 расположился бренд Башкирии – кумыс. Немного странным выглядит отсутствие в рейтинге главного регионального бренда – меда.
- Этот рейтинг готовился несколько месяцев. Тот факт, что до нас никто ничего подобного не делал, подстегивал интерес, но и добавлял дополнительной ответственности. Более тысячи региональных брендов приняли участие в экспертной проверке на узнаваемость и привлекательность. Народные промыслы, объекты показа, гастрономические бренды, туристические маршруты и уникальные мероприятия – мы предложили региональным департаментам по туризму самостоятельно определить, что они «продвигают» и что считают «визитными карточками» своих территорий, - отметил генеральный директор Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», руководитель проекта «Национальный рейтинг» Арсен Аристакесян. - Скажу, что бренды далеко не всех регионов вошли в итоговую сотню. К сожалению, такова объективная реальность. К тому же выяснилось, что ситуация в некоторых сегментах внутреннего туризма продолжает оставаться «аховой».
Неожиданно для составителей рейтинга на 7-ю позицию по совокупности баллов вышел гастрономический бренд «тульский пряник». Имея высочайшую известность и прямую связь с Тульской областью, пряник, обошедший Красную площадь (8-е место) и ВДНХ (9-е место), притягивает потенциальных туристов. Несомненно, попадание этого бренда в десятку лидеров рейтинга – это настоящая сенсация. Также в первой двадцатке: курорт Сочи, озеро Байкал, остров Валаам, гора Эльбрус и Нижегородский Кремль.
Неожиданно для составителей рейтинга в середине таблицы уверенно закрепились три промышленных объекта. Так, 47-е место заняла совсем не туристическая, но крупнейшая в России Саяно-Шушенская гидроэлектростанция, расположенная в Республике Хакасия. Еще один промышленный объект, попавший в ТОП рейтинга – Курская магнитная аномалия – самый мощный в мире железорудный бассейн. Всего на две позиции ниже расположился новый российский гражданский космодром Восточный – один из брендов Амурской области наряду с рекой Амур. В прошлом году здесь произвели первый пуск ракеты, а в перспективе сюда будут возить и туристов. Этот неожиданный результат показывает, что у промышленного туризма в России есть большое будущее. Замыкает сотню лидеров полярный круг – один из самых известных брендов арктического региона, позволяющий привлечь на «край земли», Ямал, большое количество туристов.
В сотню рейтинга вошли бренды из 45 регионов России. Нет в ТОПе активно развивающего туризм Татарстана, заявленные бренды которого «Великий Булгар» и «Остров-град Свияжск» не смогли попасть в лидеры рейтинга из-за низкой узнаваемости.
- Мало придумать название, логотип, нужно создать качественный продукт. У иностранных туристов ожидания от посещения российских городов, таких, например, как Уфа, Казань или Нижний Новгород, не меньше, чем от посещения Москвы или Санкт-Петербурга. Это касается инфраструктуры, дорог, музеев, отелей и т.д., - считает генеральный директор «Интуриста» Леонид Мармер. - Наша рекомендация: продумывать до мелочей сам маршрут и его наполнение. Не надо ничего навязывать, особенно низкого качества.
По мнению заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Романа Скорого создание и продвижение туристских брендов – это совместная работа региональных администраций и бизнеса.
- Исполнительная власть отвечает за продвижение региона в целом. А вот разработка концепции, наполнение, продвижение отдельных брендов должны быть общим делом власти и турбизнеса. Создание бренда – это творческий процесс. Нужно привлекать специалистов, профессионалов к его разработке, особенно творческую молодежь. Ведь создание бренда – дело не быстрое. Но практика показывает: когда создаешь бренд и его поддерживаешь – он развивается, - считает чиновник. - Во всем мире идет борьба за туриста, все страны хотят привлечь к себе как можно большее количество отдыхающих. Но мало создать конкурентный турпродукт, надо завернуть его в красивую обертку. А дальше уже нужно его продавать.