В Уфе пройдет марафон документальных фильмов

Все праздничные дни в кинокомплексе «Искра IMAX» покажут лучшие документальные фильмы в формате IMAX 3D. Зрители смогут полностью погрузиться а атмосферу сюжета, посмотрев кино с эффектов присутствия. Можно будет, например, отправиться в космическое путешествие или погрузиться в глубины океана.
В праздничной программе такие фильмы как «Космическая станция», «Хаббл 3D», «Прекрасная планета», «Галапагосы», , «На глубине морской» и «Прекрасная планета».
Цена на каждый сеанс всего 200 рублей. Покупка билетов на сайте www.kinoufa.ru или в кассах кинокомплекса.