В Уфе пройдет марафон документальных фильмов

Все праздничные дни в кинокомплексе «Искра IMAX» покажут лучшие документальные фильмы в формате IMAX 3D. Зрители смогут полностью погрузиться а атмосферу сюжета, посмотрев кино с эффектов присутствия. Можно будет, например, отправиться в космическое путешествие или погрузиться в глубины океана.