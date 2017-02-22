mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе пройдет марафон документальных фильмов

22 февраля 2017, 15:20
Кинокомплекс «Искра IMAX» предлагает горожанам интересный вид отдыха.

Все праздничные дни в кинокомплексе «Искра IMAX» покажут лучшие документальные фильмы в формате IMAX 3D. Зрители смогут полностью погрузиться а атмосферу сюжета, посмотрев кино с эффектов присутствия. Можно будет, например, отправиться в космическое путешествие или погрузиться в глубины океана.

В праздничной программе такие фильмы как «Космическая станция», «Хаббл 3D», «Прекрасная планета», «Галапагосы», , «На глубине морской» и «Прекрасная планета».

Цена на каждый сеанс всего 200 рублей. Покупка билетов на сайте www.kinoufa.ru или в кассах кинокомплекса.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07