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В Башкирии за три года площадь земель сельхозназначений сократилась на 80 тыс. га

21 февраля 2017, 15:21
Об этом рассказал заместитель министра земельных и имущественных отношений РБ Ильнур Абсалямов.

В Башкирии за последние три года площадь земель сельхозназначения сократилась на 80 тыс. га. Об этом рассказал заместитель министра земельных и имущественных отношений РБ Ильнур Абсалямов. По его словам, в первую очередь это связано с переводом сельхозземель в иные категории, в связи с активным жилищным строительством, расширением границ населенных пунктов и развитием сети дорог.

Для того, чтобы сократить эту тенденцию в республике планируется создать перечень земель сельхозназначения особо ценных сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства не допускается. Сейчас этот проект проходит согласование.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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