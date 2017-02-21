В Башкирии за три года площадь земель сельхозназначений сократилась на 80 тыс. га

В Башкирии за последние три года площадь земель сельхозназначения сократилась на 80 тыс. га. Об этом рассказал заместитель министра земельных и имущественных отношений РБ Ильнур Абсалямов. По его словам, в первую очередь это связано с переводом сельхозземель в иные категории, в связи с активным жилищным строительством, расширением границ населенных пунктов и развитием сети дорог.