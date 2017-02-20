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В Уфе создадут карту раздельного сбора мусора

20 февраля 2017, 14:44
Проект призван повысить экологическую сознательность населения.

В год экологии в Уфе будет создана карта пунктов раздельного сбора отходов, сообщает пресс-служба Минэкологии республики. Проект инициирован группой волонтеров.

- Проект является общественным и называется «Чистая жизнь», - сообщила Лилия Мутикова, представитель инициативной группы. – Его цель – начать менять мышление людей, чтобы хотя бы у следующего поколения раздельный сбор мусора стал нормой, а наша планета чище. Такая карта уже существует в 37 городах России.

Карта Уфы будет размещена на сайте recyclemap.ru. Здесь будет содержатся вся информация о том, где в Уфе можно сдать разные виды отходов: макулатуру, пластик, батарейки. Примечательно, что каждый житель Уфы сможет стать волонтером проекта и добавлять или исправлять данные на сайте. Они будут появляться на сайте после проверки модератором.

#Новости#Экология#Общество#Денис Объедкин
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