В Уфе создадут карту раздельного сбора мусора

Карта Уфы будет размещена на сайте recyclemap.ru. Здесь будет содержатся вся информация о том, где в Уфе можно сдать разные виды отходов: макулатуру, пластик, батарейки. Примечательно, что каждый житель Уфы сможет стать волонтером проекта и добавлять или исправлять данные на сайте. Они будут появляться на сайте после проверки модератором.