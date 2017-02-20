В Уфе создадут карту раздельного сбора мусора

В год экологии в Уфе будет создана карта пунктов раздельного сбора отходов, сообщает пресс-служба Минэкологии республики. Проект инициирован группой волонтеров.
- Проект является общественным и называется «Чистая жизнь», - сообщила Лилия Мутикова, представитель инициативной группы. – Его цель – начать менять мышление людей, чтобы хотя бы у следующего поколения раздельный сбор мусора стал нормой, а наша планета чище. Такая карта уже существует в 37 городах России.
Карта Уфы будет размещена на сайте recyclemap.ru. Здесь будет содержатся вся информация о том, где в Уфе можно сдать разные виды отходов: макулатуру, пластик, батарейки. Примечательно, что каждый житель Уфы сможет стать волонтером проекта и добавлять или исправлять данные на сайте. Они будут появляться на сайте после проверки модератором.