Министр внутренних дел России вручил награду школьнику из Башкирии за спасение отца

В пятницу, 17 февраля, Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил нагрудный знак «Горячее сердце» в номинации «Преодоление чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих».12-летнему Валерию Алееву из Башкирии, сообщает пресс-служба МВД по РФ.
В июле прошлого года мальчик с переломом руки сел за руль и вывез из леса своего отца, который потерял сознание из-за аллергии после укуса шершней. Как позже сообщили врачи, благодаря оперативным действиям ребенка, мужчине удалось спасти жизнь.
Награждение прошло в театре Российской армии. Кроме Валерия медаль также получили еще 6 юных героев.