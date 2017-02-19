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Министр внутренних дел России вручил награду школьнику из Башкирии за спасение отца

19 февраля 2017, 15:02
12-летний мальчик с переломом руки сел за руль и вывез из леса отца, который был без сознания.

В пятницу, 17 февраля, Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил нагрудный знак «Горячее сердце» в номинации «Преодоление чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих».12-летнему Валерию Алееву из Башкирии, сообщает пресс-служба МВД по РФ.

В июле прошлого года мальчик с переломом руки сел за руль и вывез из леса своего отца, который потерял сознание из-за аллергии после укуса шершней. Как позже сообщили врачи, благодаря оперативным действиям ребенка, мужчине удалось спасти жизнь.

Награждение прошло в театре Российской армии. Кроме Валерия медаль также получили еще 6 юных героев.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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