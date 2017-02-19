Министр внутренних дел России вручил награду школьнику из Башкирии за спасение отца

В июле прошлого года мальчик с переломом руки сел за руль и вывез из леса своего отца, который потерял сознание из-за аллергии после укуса шершней. Как позже сообщили врачи, благодаря оперативным действиям ребенка, мужчине удалось спасти жизнь.