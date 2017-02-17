«Гуляй, Вася!» Фильм уфимского режиссера покоряет российский кинопрокат

Холл кинотеатра «Искра» сети «Планета Кино» вновь наполнен людьми, страждущей до кино новинок публикой. Накануне 16 февраля был особенный вечер, свою картину зрителю приехал представить сам режиссер. Конечно, его приезд не случаен, ведь Роман Каримов сам родом из Уфы. А это значит, грех не доехать до родных пенат, не продемонстрировать результат своих трудов в стенах кинотеатра, в который бегал еще мальчишкой, а теперь на широком экране уже смотреть вместе с родственниками и друзьями свое детище – реальный полнометражный фильм. В картине «Гуляй, Вася» Роман Каримов и швец, и жнец, и на дуде игрец, другими словами, он и режиссер, и сценарист, и продюсер, и даже композитор. Многорукий Шива, одним словом! Он создал с помощью единомышленников довольно качественную по российским меркам комедию. Фильм действительно смешной, в отдельных эпизодах и сценах зал заразительно смеялся, искренне и от души, вероятно, узнавая в них себя или своих друзей.