«Гуляй, Вася!» Фильм уфимского режиссера покоряет российский кинопрокат

Холл кинотеатра «Искра» сети «Планета Кино» вновь наполнен людьми, страждущей до кино новинок публикой. Накануне 16 февраля был особенный вечер, свою картину зрителю приехал представить сам режиссер. Конечно, его приезд не случаен, ведь Роман Каримов сам родом из Уфы. А это значит, грех не доехать до родных пенат, не продемонстрировать результат своих трудов в стенах кинотеатра, в который бегал еще мальчишкой, а теперь на широком экране уже смотреть вместе с родственниками и друзьями свое детище – реальный полнометражный фильм. В картине «Гуляй, Вася» Роман Каримов и швец, и жнец, и на дуде игрец, другими словами, он и режиссер, и сценарист, и продюсер, и даже композитор. Многорукий Шива, одним словом! Он создал с помощью единомышленников довольно качественную по российским меркам комедию. Фильм действительно смешной, в отдельных эпизодах и сценах зал заразительно смеялся, искренне и от души, вероятно, узнавая в них себя или своих друзей.
Сюжет, конечно, оригинальным не назовешь, история разворачивается довольно банальная, с другой стороны, как сейчас изобретешь велосипед, когда уже до тебя столько всяких разных комедюх сняли. Но Роман рискнул, написал сценарий, продюсеры поверили, вложили в создание картины свыше 30 миллионов рублей и вот вам, пожалуйста, добротная комедия уже шагает по стране, радуя и веселя миллионы зрителей.
«Гуляй, Вася!» - открытый, не злой фильм – за это ему твердая пятерка. Как оказывается довольно часто в жизни, даже самые простые на первый взгляд обстоятельства могут нехило развернуться на все 180 градусов и перевернуть жизнь с ног на голову. Вот и герой картины жениться вроде, как и не планировал, спит себе с красивой богатой барышней и ладно, ан нет, судьбе нужно внести свои коррективы и показать, кто реальная хозяйка обстоятельств. С этой минуты и начинается та самая круговерть, что приводит главного героя Митю (актер Ефим Петрунин) в родной город, где как выясняется….. а вот что выясняется, это вы сами узнаете из фильма, когда соберетесь на него в один из кино комплексов сети «Планета Кино».
Хочется отдельное хвалебное слово сказать Роману Каримову, режиссеру, за актерский состав, он откровенно говоря, очень порадовал. Нет замыленных «звездных лиц», их нет! Есть молодые, талантливые актеры, разноплановые, отлично живущие в своей роли, чувствующие себя в ней как родные, играющие по сути самих себя – Ефим Петрунин, Любовь Аксенова, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Вера Панфилова и другие. Возможно, сегодня эти маленькие «звездочки» шагнувшие на широкий экран, завтра станут ЗВЕЗДАМИ уровня топовых российских актеров, оттого считаю, что это еще один хороший повод сходить на эту комедию и посмотреть на тех, кто играет от души и не за бешеные гонорары.
Сам режиссер картины «Гуляй, Вася!» Роман Каримов тоже по меркам киноиндустрии молод, горяч и перспективен – ему только 32 года. Можно позавидовать его отличному чувству юмора, правда, порой ощущается его тонкий сарказм в ответах тому же зрителю (Роман перед фильмом пообщался с публикой), но такова жизнь и если уж ты полез на Олимп славы и успеха, то будь готов к любым вопросам, даже порой к глупым и некорректным. А еще по его заявлению, в основу истории, показанной в фильме, легла его собственная - Роман уже был дважды женат и развод дался в одном из случаев нелегко.
Как бы там ни было вывод можно сделать только один – любовь подстерегает нас в самых неожиданных местах. Впереди весна - любите и будьте любимыми - и обязательно сходите на фильм «Гуляй, Вася!», после его просмотра, почему-то в любовь начинаешь верить особенно.