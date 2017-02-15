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В Башкирии подешевели картофель, яйца, молоко, соль и крупы

15 февраля 2017, 15:33
А вот морковь, куры, сыры, чай и хлеб наоборот прибавили в цене.

Потребительская корзина в Башкирии стала дешевле. Цена упала на сахар, яйца и картофель. Теперь, по данным Башкортостанстата, сладкий песок стоит 42,42 рубля за килограмм. На два процента снизилась стоимость яиц, теперь ценник на них 57,42 рубля, картофель стоит на 1,8 процента дешевле – 19,31 рубль за килограмм.

Также цена упала на подсолнечное масло, лук, крупы, мороженую неразделанную рыбу, муку, молоко, свинину, соль и яблоки.

Тем не менее, есть продукты, которые наоборот подскочили в цене. Морковь прибавила 1,3 процента (стоимость 22,50 рублей), стоят дороже охлажденные и мороженые куры, сыры, вермишель, хлеб, черный чай, сливочное масло, говядина и белокочанная капуста.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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