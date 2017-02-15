В Башкирии подешевели картофель, яйца, молоко, соль и крупы

Потребительская корзина в Башкирии стала дешевле. Цена упала на сахар, яйца и картофель. Теперь, по данным Башкортостанстата, сладкий песок стоит 42,42 рубля за килограмм. На два процента снизилась стоимость яиц, теперь ценник на них 57,42 рубля, картофель стоит на 1,8 процента дешевле – 19,31 рубль за килограмм.