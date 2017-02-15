Стала известна стоимость самой дорогой квартиры в Уфе

Самая дорогая квартира в Уфе оценена в 28 млн руб., сообщает эксперты портала «Мир квартир». 6-ти комнатная двухуровневая квартира общей площадью 241,5 кв.м. расположена в историческом центре города – на улице Гоголя. Она расположена на 6 и 7 этажах семиэтажного кирпичного дома, который построили в 2000 году.