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Стала известна стоимость самой дорогой квартиры в Уфе

15 февраля 2017, 15:16
6-ти комнатная квартира на улице Гоголя стоит 28 миллионов.

Самая дорогая квартира в Уфе оценена в 28 млн руб., сообщает эксперты портала «Мир квартир». 6-ти комнатная двухуровневая квартира общей площадью 241,5 кв.м. расположена в историческом центре города – на улице Гоголя. Она расположена на 6 и 7 этажах семиэтажного кирпичного дома, который построили в 2000 году.

В сообщении отмечается, что в квартире сделан дизайнерский ремонт, есть настоящий дровяной камин, второй уровень квартиры частично мансардный.

В сообщении отмечается, что «в отделке использованы дорогие импортные материалы, установлена качественная бытовая техника и сантехника, на окнах экологичные деревянные стеклопакеты с отличной звукоизоляцией».

Кроме 6 комнат в квартире есть два санузла, вместительная гардеробная и кухня 14,2 кв. м.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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