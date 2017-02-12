Рустэм Хамитов создал рабочую группу по повышению рождаемости в Башкирии

- На территориях, в которых вопросы демографии фактически пущены на самотёк, молодежь уезжает, население стареет, численность населения в муниципалитетах сокращается, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Если за показатели смертности основную ответственность несёт здравоохранение и министерство труда и социальной защиты населения, то за низкую рождаемость, миграционную убыль отвечаете вы, уважаемые главы муниципалитетов. С людьми надо работать, открыто общаться, отвечать на любые, пусть самые неудобные вопросы. Если граждане будут активно писать о равнодушном к ним отношении со стороны местных властей, конечно, надо принимать соответствующие кадровые решения.