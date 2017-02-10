В Башкирии дети покажут мастерство в области робототехники

- Задачу подготовки будущих специалистов в области робототехники надо решать системно, начиная со школьной скамьи, вовлекая ребят в научно-техническое творчество и стимулируя интерес к решению инженерных задач, - отметил директор СФ БашГУ Алексей Ковальский. - Это помогает подростку не просто развивать в себе технические наклонности, но и определиться с выбором будущей профессии.