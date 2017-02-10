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В Башкирии дети покажут мастерство в области робототехники

10 февраля 2017, 13:10
Победители отправятся в Москву на всероссийский фестиваль "Робофест-2017".

18 февраля в Стерлитамаке на пр. Ленина, 49 (главный корпус Стерлитамакского филиала БашГУ) с 09:00 до 17:00 состоится робототехнический фестиваль «РобоФест-Стерлитамак» участникам которого предстоит собрать роботов и запрограммировать их согласно полученному в день соревнований заданию. Возраст участников - 6-12 лет. Победители фестиваля поедут в Москву в марте на всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест-2017».

- Задачу подготовки будущих специалистов в области робототехники надо решать системно, начиная со школьной скамьи, вовлекая ребят в научно-техническое творчество и стимулируя интерес к решению инженерных задач, - отметил директор СФ БашГУ Алексей Ковальский. - Это помогает подростку не просто развивать в себе технические наклонности, но и определиться с выбором будущей профессии.

В рамках фестиваля также пройдет республиканский конкурс творческих работ на тему «Роботы в вооруженных силах России», республиканский чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика и мастер классы по 3Д-печати и виртуальной реальности.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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