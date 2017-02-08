В ОНФ не считают рынок ОСАГО убыточным

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» подготовили рэнкинг (ранжирование) 20 крупнейших страховщиков ОСАГО по итогам III квартала 2016 года. Несмотря на жалобы страховщиков об убыточности ОСАГО, эксперты ОНФ выявили, что большинство компаний остаются в прибыли, оказывая данную услугу автовладельцам. Расчеты экспертов Народного фронта основаны на публикуемых данных Банка России.
Как отмечают эксперты Народного фронта, задача рэнкинга – улучшить информированность автовладельцев о страховых компаниях, оказывающих услуги ОСАГО. В отличие от рейтинга это не зафиксированная методика расчета, а база данных, на которой строятся различные варианты ранжирования участников списка. Рэнкинг был подготовлен по нескольким показателям: объему страховых выплат, прибыльности/убыточности этого вида страхования для каждой компании, числу принятых заявлений о прямом возмещении убытков и доле отказов в нем. Также впервые были проанализированы административные взыскания в отношении страховщиков, наложенные за отказ от заключения договора ОСАГО или навязывание допуслуг.
- Рэнкинги и рейтинги участников финансового рынка, построенные на основе открытых данных, простые и понятные, помогут людям ориентироваться при выборе поставщика той или иной услуги. Они не только помогают ориентироваться потребителю, но и оказывают серьезное репутационное давление на участников рынка, а значит, помогают корректировать их деятельность и качество услуг. И рэнкинг по ОСАГО, который мы представляем, – первый шаг в этом направлении, – сказал руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.
На 20 компаний, вошедших в рэнкинг Народного фронта, приходится 89,8% всех собранных страховых премий по ОСАГО за девять месяцев 2016 г. Лидерство на рынке, как по объему премий, так и по выплатам, сохраняет «Росгосстрах», на долю которого пришлось 24,4% от всех собранных премий и 42,3% от всех компенсационных выплат.
За указанный период сегмент ОСАГО был убыточен для «Росгосстраха»: объем страховых выплат превысил объем собранных премий на 20,1%. Кроме того, выплаты превысили премии у страховых компаний «Уралсиб» и ЖАСО, что связано с ограничением действия лицензий на ОСАГО у обеих компаний. Минимальное отношение выплат к премиям наблюдалось у «Ингосстраха» (36%), а среднее значение составило 60% (без учета «Уралсиба» и ЖАСО).
Среднее значение выплат к премиям по топ-20 страховщикам составило 78,3%. Среднее значение выплат к премиям по всем страховым компаниям, информацию о которых раскрывает Банк России (по состоянию на III квартал 2016 г. таких компаний было 74), составило 69%.
Страховщики не раз заявляли о том, что уровень выплат не включает в себя резервы произошедших, но еще не урегулированных убытков, а также штрафы, пени и другие расходы, которые несут страховщики на основании судебных решений. Считается, что при уровне убыточности 80% общий результат по ОСАГО для страховщиков равен нулю, так как оставшиеся 20% уходят на расходы на ведение дел. Тем не менее у 59 из 74 страховщиков выплаты к премиям за девять месяцев 2016 г. были ниже 80%, следовательно, можно предположить, что сегмент ОСАГО не является убыточным для большинства страховщиков, даже с учетом расходов на ведение дел и отчислениями в страховые резервы (около 3% от объема собранных премий ОСАГО).
Безусловно, интерес для потребителя финансовых услуг представляет информация о том, как часто та или иная компания нарушает права потребителей. Поэтому эксперты «За права заемщиков» проанализировали статистику вынесенных и вступивших в силу постановлений по статье 15.34.1 КоАП РФ «Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования», раскрытую на сайте Банка России.
За девять месяцев 2016 г. на сайте ЦБ раскрыта информация о 38 вступивших в силу постановлениях о наложении административных штрафов в отношении должностных лиц и агентов страховых компаний. Общая сумма штрафов составила 1,58 млн руб.
Согласно представленной на сайте ЦБ информации, чаще всего санкции применялись к должностным лицам и страховым агентам «Росгосстраха» (70% от общего объема штрафов), что отчасти можно объяснить его доминирующей долей на рынке ОСАГО. На втором месте с большим отрывом следует компания «НАСКО-Татарстан» (7% от общего объема штрафов). Остальным компаниям вынесено по одному штрафу с начала 2016 года. В региональном разрезе по «проштрафившимся» страховщикам лидируют Свердловская область, Республика Татарстан и Нижегородская область.
- Цифры рэнкинга говорят о многом. Как мы видим, соотношение страховых выплат к премиям показывает, что для большинства компаний ОСАГО было рентабельным в 2016 г., даже с учетом необходимости заложить 20% на операционные издержки. Это к вопросу об «острой необходимости» заменить денежные выплаты натуральным ремонтом. Конечно, очень странно выглядят 38 постановлений о наложенных административных штрафах, вступивших в законную силу, на фоне десятков тысяч обращений граждан по ОСАГО. Конечно существует объективная сложность – подтвердить факт такого нарушения. Однако это лишний раз подтверждает необходимость введения поведенческого превентивного надзора за работой страховых компаний, – прокомментировал итоги рэнкинга Климов.
Он добавил, что рэнкинги по ОСАГО станут одним из регулярных информационных продуктов проекта «За права заемщиков», который позволит оказывать репутационное давление на страховщиков.