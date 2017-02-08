В ОНФ не считают рынок ОСАГО убыточным

Страховщики не раз заявляли о том, что уровень выплат не включает в себя резервы произошедших, но еще не урегулированных убытков, а также штрафы, пени и другие расходы, которые несут страховщики на основании судебных решений. Считается, что при уровне убыточности 80% общий результат по ОСАГО для страховщиков равен нулю, так как оставшиеся 20% уходят на расходы на ведение дел. Тем не менее у 59 из 74 страховщиков выплаты к премиям за девять месяцев 2016 г. были ниже 80%, следовательно, можно предположить, что сегмент ОСАГО не является убыточным для большинства страховщиков, даже с учетом расходов на ведение дел и отчислениями в страховые резервы (около 3% от объема собранных премий ОСАГО).