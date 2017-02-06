В Башкирии установят три новых памятника Советскому солдату

Российское военно-историческое общество включило в план своей деятельности на 2017 год финансирование изготовления памятного обелиска и двух скульптурных композиций Советскому солдату, которые будут установлены в Башкирии. Памятники будут состоять из фигуры советского солдата и двух пилонов, сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры. По проекту установку памятников Советскому солдату планируется осуществить в селе Кармаскалы и в городе Ишимбае, а памятный обелиск обретёт свою прописку в селе Авдон Уфимского района. Башкирия обязуется подготовить фундамент и благоустроить прилегающую территорию.
Автором работ является выходец из Уфы, российский скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович. Он - автор церковных архитектурных проектов и проектов благоукрашения храмов на территории России и других стран.
Напомним, что в 2015 году в Кармаскалинском районе Башкирии состоялось торжественное открытие памятника легендарному генералу Минигали Шаймуратову, автором которого также стал Стритович. А буквально недавно, 2 февраля 2017 года, на фасаде основного учебного корпуса Московского государственного института культуры (МГИК) была установлена мемориальная доска в память о выпускниках и студентах МГИК, артистах Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, трагически погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи. Автором мемориальной доски также выступил скульптор Денис Стритович.