В Башкирии установят три новых памятника Советскому солдату

Российское военно-историческое общество включило в план своей деятельности на 2017 год финансирование изготовления памятного обелиска и двух скульптурных композиций Советскому солдату, которые будут установлены в Башкирии. Памятники будут состоять из фигуры советского солдата и двух пилонов, сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры. По проекту установку памятников Советскому солдату планируется осуществить в селе Кармаскалы и в городе Ишимбае, а памятный обелиск обретёт свою прописку в селе Авдон Уфимского района. Башкирия обязуется подготовить фундамент и благоустроить прилегающую территорию.