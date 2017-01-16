«Жилстройинвест» сдал в эксплуатацию новый комплекс «Тихая роща»

В настоящий момент почти все квартиры в новом комплексе проданы. Однако если вы присматриваете жилье именно в этом районе, рядом строится новый жилой комплекс «Тихая роща 2». Это проект комфорт-класса, а значит, цены на квартиры приятно удивят. ЖК «Тихая роща 2» вобрал в себя все самые лучшие наработки Группы компаний «Жилстройинвест». Это современное архитектурное решение, великолепное техническое оснащение, планировки-бестселлеры (в наличие планировки 1+, 2+ - прим.ред.), концепция «двор без машин», благоустроенная территория и многое другое. Срок сдачи комплекса - конец 2019 года. Однако по доброй традиции застройщик планирует сдать дома раньше заявленного срока.