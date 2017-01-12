Уфимцев приглашают в путешествие по Вселенной

Иногда нам становится просто недостаточно простого путешествия в красивую экзотическую страну. Хочется чего-то более грандиозного и масштабного, как например, прикоснуться к далеким звездам. Если у вас была такая мечта, то вам ее поможет осуществить эта документальная картина. Вы можете смело следовать за своими мечтами и наслаждаться красотой и величием нашей Вселенной.