В России выросли акцизы на топливо "Евро-5", алкоголь и сигареты, включая электронные

В цене вырастет шампанское (кроме отечественного), примерно до 36 рублей за литр. Ставки акциза на напиток из российского винограда вырастут, но не на много, до 14 рублей за литр (на 1 рубль). Игристые отечественные вина останутся на прежнем уровне, а вот заграничное вино подорожает. Акцизы на сидр, пуаре и медовуху увеличатся на 12 рублей.