Булат Аминов спел про москвичку в сорочке, сошедшую с ума от любви к иностранцу

- Несколько лет назад я жил в Москве. Однажды я шел с другом по Тверской, и нам на встречу шла женщина в сорочке. Она подошла к нам и спросила, знаем ли мы английский и если да, не могли бы мы ей помочь кое-что выяснить. Я согласился, и она повела нас на переговорный пункт, - рассказывает порталу Likes Булат Аминов. - Там, предварительно оплатив разговор, она набрала номер и попросила спросить у абонента, был ли когда-либо мистер Андресон в Москве. На том конце провода мне ответила женщина, которая после вопроса обругала меня сумасшедшим и просила больше не звонить. Полагаю, мы не первые, кто пытался «помочь» несчастной женщине в сорочке.