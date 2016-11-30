В Башкирии принят бюджет республики на 2017 год

Сегодня на пленарном заседании Госсобрания в окончательном чтении принят бюджет Башкирии на 2017 и два последующих года. По сравнению с первым чтением сумма доходной и расходной части увеличилась в общей сложности на 13, 8 миллиарда рублей. Это связано с тем, что уточнены размеры субсидий, которые поступят из федерального бюджета.