В уфимском микрорайоне «Дёма» появится временная свалка

В Дёмском районе Уфы появится временная свалка, складировать на ней будут снег, вывезенный с городских улиц. Напомним, на одном из совещаний в октябре этого года, глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявил, что зимой снег будет вывозится не со всех улиц города.