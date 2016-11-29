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В уфимском микрорайоне «Дёма» появится временная свалка

29 ноября 2016, 17:34
Администрация города передаст землю под свалку в безвозмездное пользование

В Дёмском районе Уфы появится временная свалка, складировать на ней будут снег, вывезенный с городских улиц. Напомним, на одном из совещаний в октябре этого года, глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявил, что зимой снег будет вывозится не со всех улиц города.

- Сейчас нам это не по карману, - признал Ялалов. - Придётся складировать снег, сколько денег сейчас есть, на столько и будем работать.

Напомним, в Уфе действует единственный на всю республику снегоплавильный пункт, который способен принимать до 150 машин со снегом в сутки.

#Новости#Экология#Общество#Денис Объедкин
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