Московский продюсер Мурат Абдульманов: "Из кавер-группы, как из болота, сложно выбраться"

Мурат Абдульманов: Проблема в менталитете. На самом деле, "в полях" — это тоже неплохо. Например, на на Крайнем Севере, вообще ничего и нигде не снимается. Здесь есть хотя бы видео в полях. Мой картатай, Гумер Абдульманов, залуженный артист Башкирии, всю жизнь снимался в таких клипах. Как снимали в 70-х годах возле березы, так и сейчас пейзаж тот же. Народ привык уже к этому. Когда у Башкирия была "суверенной", хотели всегда что-то преподать, например, что республика - отдельный, не зависящий ни от кого субъект РФ и у нас тут свои законы и порядки. Это с одной стороны хорошо, но в этом есть и проблемы. На телевидении всегда говорили: "снимайте в поле". И все привыкли. Переключение на какой-то новый формат может привести к потере аудитории. Когда-то произойдет смена формата, сюжетов, клипов, в ближайшие годы, но не сейчас.