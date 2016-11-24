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В Башкирии долги по заработной плате превысили 560 миллионов

24 ноября 2016, 11:55
Такие данные озвучил заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов.

В Башкирии задолженность по заработной плате по состоянию на 1 ноября этого года превысила 560 млн руб. Такие данные озвучил на заседании Республиканской межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости населения и своевременной выплаты заработной платы на территории заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов.

- С начала года проведено 6 заседаний комиссии. Задолженность на 1 ноября текущего года в 95 организациях составляла свыше 560 млн рублей, включая банкротную задолженность 391 млн рублей в 53 организациях. Удалось ликвидировать задолженность в 96 организациях на сумму 280 млн рублей и частично погасить в 114 организациях на сумму 324, 9 млн рублей, - сказал господин Сагитов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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