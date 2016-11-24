В Башкирии долги по заработной плате превысили 560 миллионов

- С начала года проведено 6 заседаний комиссии. Задолженность на 1 ноября текущего года в 95 организациях составляла свыше 560 млн рублей, включая банкротную задолженность 391 млн рублей в 53 организациях. Удалось ликвидировать задолженность в 96 организациях на сумму 280 млн рублей и частично погасить в 114 организациях на сумму 324, 9 млн рублей, - сказал господин Сагитов.

