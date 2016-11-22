В деревне под Уфой замерзшее бездорожье посыпали щебнем

В администрацию Калининского района Уфы обратилась жительница. Она жалуется, что коммунальщики выполнили просьбу местных жителей "для галочки"

– С весны нам обещали отсыпать дороги щебнем, – пишет женщина. – И когда настали морозы, дороги замерзли, тоненьким слоем посыпали щебнем. Скажите, в чем смысл такой отсыпки? Машины буксуют, а когда начнется снег, то трактор вместе со снегом сгребет щебень в кучу, так как он лежит на мерзлой земле. Причем щебень насыпан очень прозрачным слоем. Явно только для галочки. Весной все пропадет и дороги опять поплывут.