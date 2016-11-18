Вместо «Матча звёзд» Уфа получит «Неделю звёзд»

- Мы рады представить первые детали проведения звёздной недели хоккея в Уфе. Лига учла прошлый опыт организации матчей звёзд КХЛ, и на этот раз, при участии руководства Республики Башкортостан и хоккейного клуба «Салават Юлаев», мы расширяем рамки звёздного мероприятия, впервые апробируя формат хоккейного шоу протяжённостью в целую неделю. Период с 15 по 22 января вместит в себя не только матчи звёзд МХЛ, ЖХЛ и КХЛ, но и будет насыщен различными активностями, участие в которых позволит всем болельщикам приобщиться к увлекательному празднику хоккея, - прокомментировал предстоящий праздник президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. - Уверен, гостеприимство жителей Уфы и их любовь к игре будут способствовать проведению Недели Звёзд на высоком уровне, что позволит задать новые стандарты организации этого ежегодного события.