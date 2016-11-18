Национальный симфонический оркестр Башкирии изменил свой бренд

- НСО РБ – это музыкальный феномен республики, создающий у слушателя уникальные эмоции и ощущения от живого восприятия музыки. Находясь на выступлении оркестра, любой, даже неискушенный слушатель ощущает всю мощь, чистоту и величие звучания симфонического оркестра, чувствует, как мурашки перемещаются по коже от слаженной игры музыкантов. При этом ощущения и эмоции от прослушивания симфонической музыки вживую невозможно записать ни на один носитель и не передать словами — это факт. Поэтому мы захотели получить яркую и эмоциональную графику. С теми самыми мурашками в логотипе. Чтобы Национальный симфонический оркестр обрел новое лицо, соответствующее его статусу, - говорит директор оркестра Алексей Воронин.