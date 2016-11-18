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Национальный симфонический оркестр Башкирии изменил свой бренд

18 ноября 2016, 16:34
Концепция нового стиля объединяет национальные мотивы, орнаменты и символ ноты.

Национальный симфонический оркестр Башкирии (НСО РБ) изменил визуальный стиль своего бренда. Об этом сообщила пресс-секретарь оркестра Зарина Гайсина на своей странице в социальной сети.

Концепция нового стиля объединяет национальные мотивы, орнаменты и символ ноты.

- Ромбические орнаментальные мотивы выходят из логотипа и оживают в фирменном стиле, в стилеобразующей графике. Новая цветовая палитра основана на классических национальных зеленом, белом и синем цветах, но их оттенки и пропорциональное соотношение изменены с целью выделить новый фирменный стиль НСО РБ ярким цветовым пятном в городской среде, -комментирует создатель бренда, арт-директор уфимского брендингового агентства Ufagra Дмитрий Левашов.

- НСО РБ – это музыкальный феномен республики, создающий у слушателя уникальные эмоции и ощущения от живого восприятия музыки. Находясь на выступлении оркестра, любой, даже неискушенный слушатель ощущает всю мощь, чистоту и величие звучания симфонического оркестра, чувствует, как мурашки перемещаются по коже от слаженной игры музыкантов. При этом ощущения и эмоции от прослушивания симфонической музыки вживую невозможно записать ни на один носитель и не передать словами — это факт. Поэтому мы захотели получить яркую и эмоциональную графику. С теми самыми мурашками в логотипе. Чтобы Национальный симфонический оркестр обрел новое лицо, соответствующее его статусу, - говорит директор оркестра Алексей Воронин.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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