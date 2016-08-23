В центре Уфы появится механизированная парковка

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы назначило на 23 сентября торги по продаже земельного участка для проектирования и строительства многоуровневой механизированной парковки в центре города, следует из сообщения на сайте подраздения мэрии.
Участок общей площадью 1,32 тыс кв м на улице Гоголя (рядом с домом №58) отдается в аренду сроком на 10 лет. Здесь планиурется построить парковку вместимостью не менее 150 машино-мест с офисными помещениями не более 2,1 тыс кв м. В документации отмечается, что на данном земельном участке произрастают 24 яблони, которые нужно пересадить. Начальный размер ежегодной арендной платы — 2,86 млн руб.
Отметим, что этот участок уже выставлялся на торги в конце прошлого года. Однако Управление антимонопольной службы по Башкирии отменило этот аукцион. С жалобой в антипонопольное ведомство обратился индивидуальный предприниматель Вадим Шапуров, который заявил, что аукцион проводится с нарушением Земельного кодекса РФ.
Пилотный проект по строительству роботизированной парковки планировалось построить за счет инвестора, в число которых входила компания ПСК-6 Андрея Носкова.