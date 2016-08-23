В центре Уфы появится механизированная парковка

Участок общей площадью 1,32 тыс кв м на улице Гоголя (рядом с домом №58) отдается в аренду сроком на 10 лет. Здесь планиурется построить парковку вместимостью не менее 150 машино-мест с офисными помещениями не более 2,1 тыс кв м. В документации отмечается, что на данном земельном участке произрастают 24 яблони, которые нужно пересадить. Начальный размер ежегодной арендной платы — 2,86 млн руб.