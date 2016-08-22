В Башкирии планируют субсидировать ипотечную ставку на первичное жилье



– Подготовлены проекты о субсидировании в Башкортостане ипотечной ставки до 10% на первичное жилье и предоставлении залогов Региональным фондом строительным организациям при получении кредитного финансирования, – сообщил на оперативном совещании в правительстве, председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре республики Халит Махмудов. – Реализация данных проектов простимулирует жилищное строительство в республике и окажет необходимую поддержку строительному комплексу.

