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В Башкирии планируют субсидировать ипотечную ставку на первичное жилье

22 августа 2016, 13:37
За первые полгода в республике выдано 13,7 тысяч ипотечных кредитов

В Башкирии наблюдается рост ипотечных выдач. За первое полугодие 2016 года в республике выдано 13,7 тысяч ипотечных кредитов в объеме свыше 19 млрд. рублей, что на 63% превышает показатель аналогичного периода 2015 года. Основная причина – запуск федеральной программы субсидирования процентной ставки, реализовавшей отложенный спрос.


– Подготовлены проекты о субсидировании в Башкортостане ипотечной ставки до 10% на первичное жилье и предоставлении залогов Региональным фондом строительным организациям при получении кредитного финансирования, – сообщил на оперативном совещании в правительстве, председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре республики Халит Махмудов. – Реализация данных проектов простимулирует жилищное строительство в республике и окажет необходимую поддержку строительному комплексу.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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