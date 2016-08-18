mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Белорецке запланирована реконструкция стадиона «Металлург»

18 августа 2016, 15:30
На эти цели из бюджета республики выделят 154,41 млн рублей

Бюджет Башкирии выделит 154,41 млн руб. на реконструкцию стадиона «Металлург», следует из сообщения на официальном сайте госзакупок. По итогам тендера 31 августа министерство экономического развития республики отберет подрядчика работ. Контракт включает в себя реконструкцию спортивного зала «Стекляшка», а также капитальный ремонт бассейна, зала греко-римской борьбы, вспомогательных помещений и трибун, футбольного поля и т. д. Работы необходимо завершить к декабрю 2018 года.

Стадион "Металлург" - спортивный центр по развитию легкой атлетики и проведению соревнований по легкой атлетике, биатлону. Стадион был построен в 1960 году.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44