В Белорецке запланирована реконструкция стадиона «Металлург»

Бюджет Башкирии выделит 154,41 млн руб. на реконструкцию стадиона «Металлург», следует из сообщения на официальном сайте госзакупок. По итогам тендера 31 августа министерство экономического развития республики отберет подрядчика работ. Контракт включает в себя реконструкцию спортивного зала «Стекляшка», а также капитальный ремонт бассейна, зала греко-римской борьбы, вспомогательных помещений и трибун, футбольного поля и т. д. Работы необходимо завершить к декабрю 2018 года.