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Мэрия Уфы купит парковочные места у «Нефтяника» у компании Андрея Носкова

17 августа 2016, 13:06
ПСК-6 стала единственным участником торгов.

Управление капитального строительства администрации Уфы опубликовало итоги тендера на приобретение в муниципальную собственность парковочных мест в крытом многоуровневом паркинге около стадиона «Нефтяник». Городская администрация планирует участвовать в долевом строительстве крытого паркинга в 1,5 км от стадиона. Победителем признан единственный участник закупки ООО «ПСК-6». Компания согласилась исполнить контракт по его начальной цене 86 млн руб.

Напомним, что мэрия планирует приобрести 133 парковочных места, которые должны быть огорожены от других парковочных мест, принадлежащих другим собственникам. Получить их в собственность мэрия планирует 28 февраля следующего года.

ООО «ПСК-6», согласно данным «CПАРК-интерфакс», принадлежит депутату горсовета Уфы Андрею Носкову.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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