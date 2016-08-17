Мэрия Уфы купит парковочные места у «Нефтяника» у компании Андрея Носкова

Управление капитального строительства администрации Уфы опубликовало итоги тендера на приобретение в муниципальную собственность парковочных мест в крытом многоуровневом паркинге около стадиона «Нефтяник». Городская администрация планирует участвовать в долевом строительстве крытого паркинга в 1,5 км от стадиона. Победителем признан единственный участник закупки ООО «ПСК-6». Компания согласилась исполнить контракт по его начальной цене 86 млн руб.