В Уфе работает летняя школа для одаренных детей фонда Спивакова

- Здесь все организовано хорошо, мы приехали на три недели, есть все условия для занятий и для отдыха, - делятся своими впечатлениями Арина Лощилова из Стерлитамака и Георгий Фомичев из Салавата. – Даже комаров нет, и погода отличная. Преподаватели с нами занимаются с утра до вечера и нам интересно, мы многое узнаем нового и из мира музыки, - рассказали практически хором, девочки, которые исполняли для нас гимн.