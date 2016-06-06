В Уфе работает летняя школа для одаренных детей фонда Спивакова

Санаторно-оздоровительный лагерь Салют, на базе которого организована летняя школа фонда Владимира Спивакова, встречает журналистов гимном России, который под руководством преподавателя Российской академии музыки им.Гнесиных Игоря Лазарева поют будущие звезды академического вокала.
- На учебу и репетиции номеров была всего неделя, но девочки очень талантливые и с ходу впитывают в себя все советы, с ними уже и на концертах можно выступать, несмотря на то, что ранее они никогда вместе не пели, - рассказывает московский гость. – У ребят очень высокий уровень подготовки. В Башкирии мне многое нравится, в Уфе шикарные концертные залы и уровень культуры высочайший.
- Здесь все организовано хорошо, мы приехали на три недели, есть все условия для занятий и для отдыха, - делятся своими впечатлениями Арина Лощилова из Стерлитамака и Георгий Фомичев из Салавата. – Даже комаров нет, и погода отличная. Преподаватели с нами занимаются с утра до вечера и нам интересно, мы многое узнаем нового и из мира музыки, - рассказали практически хором, девочки, которые исполняли для нас гимн.
В летней школе ребята получают возможность не только укрепить свое здоровье, но и приобрести бесценный опыт творческого общения с ведущими российскими исполнителями.
- Вижу, что у вас прекрасное настроение, вы загорели, и поете профессионально, - сказала общаясь с детьми член Совета Федерации от Башкирии Лилия Гумерова, - мы подумаем над тем, чтобы пригласить вас в Москву на экскурсию, и может даже организуем концерт.
Уже общаясь с журналистами Лилия Гумерова добавила, что эта идея очень нужная и полезная, талантливые дети полностью погружаются в творческую атмосферу и получают бесценный опыт для своей будущей музыкальной карьеры.
- Мы в студенческие годы во время каникул тоже старались найти возможность для занятий с московскими педагогами, однако у нас не было таких хороших возможностей, - заметила министр культуры Амина Шафикова.
- Мне очень радостно, что данный проект реализуется в моей родной республике под эгидой благотворительного фонда Владимира Спивакова. Я надеюсь, что этот культурно-образовательный форум станет традиционным, и наши талантливые искорки смогут получить творческое общение с выдающимися музыкантами современности, - отметил директор фонда содействия развитию талантов и профессионального мастерства молодежи В. Спивакова в Башкирии Артур Назиуллин.
Настоящим подарком для всех стал концерт, который показали участники летней школы для одаренных детей фонда Владимира Спивакова.