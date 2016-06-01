В Уфе около памятника Мустаю Кариму уфимцы отметили день защиты детей

- Мы вместе с администрацией Ленинского района Уфы и клиническим госпиталем «Мать и дитя» решили провести совместный веселый праздник для детей, - сказала «Медиакорсети» дочь народного поэта Башкортостана, директор фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова. - Отец очень любил детей и любил с ними общаться. Он говорил, что дети никогда не врут и они самые благодарные слушатели. Радует, что около памятника всегда гуляет очень много детей, они катаются на велосипедах, скейтбордах, здесь прогуливаются мамы с колясками. И как писал отец в своей повести «Радость нашего дома», дети – это главная радость нашей жизни, и мы сегодня в такой замечательный и солнечный день радуемся вместе с ребятишками. Пусть им всегда светит солнце.
Повесть «Радость нашего дома», где Мустай Карим написал о жизни обычной детворы из небольшой деревни, знакома многим с юных лет. Это неторопливое светлое повествование с огромным количеством чудесных детских диалогов и добрых моментов. На глазах читателя идёт обычная жизнь с её радостями и горестями. И всем юным участникам праздника без сомнения стоит прочитать это проникнутое любовью к семье и детям произведение великого писателя и поэта.
Но вернемся к празднику. Народный артист Башкортостана Расуль Карабулатов завел детскую публику народными мелодиями, которые он сыграл на курае. Восторг детей вызвал отрывок из спектакля «Волшебная лампа Алладина», разыгранная актерами Национального молодежного театра.
- Мы очень дружим с фондом Мустая Карима и благодарны, что нас пригласили организовать совместный детский праздник, и с удовольствием принимаем в нем участие- отметила генеральный директор клинического госпиталя «Мать и дитя» Алсу Назырова, - для нашей клиники вопросы здоровья детей, их мам стоят на первом месте. Счастливый ребенок - это и здоровый ребенок, мы лечим детей, стараемся, чтобы они появлялись на свет крепкими и здоровыми. Это и наш праздник.
- Нам все понравилось, артисты классные, праздник клевый, погода хорошая и лето сегодня наступило, урааа, – такими емкими и короткими фразами обрисовали свое настроение и восторг юные уфимцы, которые пришли сегодня на праздник к памятнику народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму.