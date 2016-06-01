В Уфе около памятника Мустаю Кариму уфимцы отметили день защиты детей

- Мы вместе с администрацией Ленинского района Уфы и клиническим госпиталем «Мать и дитя» решили провести совместный веселый праздник для детей, - сказала «Медиакорсети» дочь народного поэта Башкортостана, директор фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова. - Отец очень любил детей и любил с ними общаться. Он говорил, что дети никогда не врут и они самые благодарные слушатели. Радует, что около памятника всегда гуляет очень много детей, они катаются на велосипедах, скейтбордах, здесь прогуливаются мамы с колясками. И как писал отец в своей повести «Радость нашего дома», дети – это главная радость нашей жизни, и мы сегодня в такой замечательный и солнечный день радуемся вместе с ребятишками. Пусть им всегда светит солнце.