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В Уфе улицу назовут именем солдата, водрузившего флаг над рейхстагом

31 мая 2016, 12:38
В Уфе улицу в Затоне назовут именем героя Великой Отечественной Войны Гизетдина Загитова, который многими историками считается первым человеком, водрузившим Знамя Победы на куполе Рейхстага, в составе группы капитана Макова. Сегодня такое решение приняли депутаты городского Совета Уфы.

Теперь не только в Казани, но и у нас будет улица, названная в честь Гизетдина Казыхановича Загитова. Подробнее о герое можно почитать здесь.

Напомним, что уроженец мишкинского села Янагушево Гизетдин Казыханович Загитов в составе группы капитана Макова первым водрузил флаг на крышу рейхстага. Об этом свидетельствовали сами бойцы штурмовой группы, в частности, сержант Михаил Минин из Псковской области. Загитов видел в темноте как кошка, он тогда был начальником поста взвода оптической разведки пушечной артиллерии.

Также, сегодня на заседании городского Совета Уфы депутаты дали название 51 улице Калининского района в микрорайоне между Карпово и Елкибаево. В столице республики появился проспект Содружества и проспект Дружбы народов. Девяти новым улицам неподалеку от проспекта Дружбы народов также дадут названия.

Названия дали также новым улицам в микрорайоне Сафроновская и поселке «8 марта». Всего в городе появится 62 новые улицы.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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