В Уфе улицу назовут именем солдата, водрузившего флаг над рейхстагом

Теперь не только в Казани, но и у нас будет улица, названная в честь Гизетдина Казыхановича Загитова. Подробнее о герое можно почитать здесь.
Напомним, что уроженец мишкинского села Янагушево Гизетдин Казыханович Загитов в составе группы капитана Макова первым водрузил флаг на крышу рейхстага. Об этом свидетельствовали сами бойцы штурмовой группы, в частности, сержант Михаил Минин из Псковской области. Загитов видел в темноте как кошка, он тогда был начальником поста взвода оптической разведки пушечной артиллерии.
Также, сегодня на заседании городского Совета Уфы депутаты дали название 51 улице Калининского района в микрорайоне между Карпово и Елкибаево. В столице республики появился проспект Содружества и проспект Дружбы народов. Девяти новым улицам неподалеку от проспекта Дружбы народов также дадут названия.
Названия дали также новым улицам в микрорайоне Сафроновская и поселке «8 марта». Всего в городе появится 62 новые улицы.