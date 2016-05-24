Стало известно, простаивают ли гостиницы в Уфе после саммитов ШОС и БРИКС

В мэрии отмечают, что снижение заполняемости гостиниц характерно для всех городов, где проходили саммиты.
- Провал (после саммитов – прим.ред.) был у всех, - отметил замглавы администрации Уфы Ильдар Хасанов. – Мы планируем поднять этот показатель (увеличить заполняемость – прим.ред.) до 40%, отдельные гостиницы – до 60%. В целом мы хотим выйти на средний показатель в 50%. Всего в гостиницах сейчас шесть тысяч мест.
Хасанов подчеркнул, что увеличивать посещаемость планируется за счет событийного и делового туризма. На то, что гостей привлекут достопримечательности города, в мэрии не рассчитывают.
- Мы въездные ворота для туристов, - признал Хасанов. – У нас при всем уважении, к сожалению, не так много знаковых мест, которые хочется посмотреть. К нам приезжают на несколько дней, чтобы потом поехать в другое место.