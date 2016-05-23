В Уфе состоится фестиваль искусств «Сердце Евразии»

28 мая — Праздник башкирского национального костюма, Урал Моно и Этно-ночь. На площади Салавата Юлаева с 16:00 до 18:00 будет проходить праздник башкирского костюма, в амфитеатре в 18:00 начнется гала-концерт международного конкурса-фестиваля «Урал Моно», а закончится вечер в 23:00 выступлениями этно-рок групп стран СНГ и регионов России.