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В Уфе состоится фестиваль искусств «Сердце Евразии»

23 мая 2016, 16:17
Крупнейший республиканский международный фестиваль искусств пройдет в Уфе с 25 по 29 мая. Классика, симфоническая и народная музыка, современное кино и многое другое ждут уфимцев и гостей столицы.

Все массовые и зрелищные мероприятия будут проходить в основном в одном месте - в амфитеатре у здания Конгресс-холла.

Вот программа фестиваля искусств "Сердце Евразии":

25 мая — Симфоночь. Начало в 19:00 в амфитеатре. Программа состоит из трех отделений. Действие продлится до 23:00.

26 мая — Ночь кино. В программе - краткометражные, анимационные и один полнометражный фильм, с 18:00 до 23:00 в амфитеатре.

27 мая — Курайфест. Солисты, оркестры и ансамбли начнут выступать в 19:00 в амфитеатре. Курайфест закончится в 23:00. Хедлайнер - «Курайсы» Роберта Юлдашева.

28 мая — Праздник башкирского национального костюма, Урал Моно и Этно-ночь. На площади Салавата Юлаева с 16:00 до 18:00 будет проходить праздник башкирского костюма, в амфитеатре в 18:00 начнется гала-концерт международного конкурса-фестиваля «Урал Моно», а закончится вечер в 23:00 выступлениями этно-рок групп стран СНГ и регионов России.

29 мая — Гала-концерт. Начало в 19:00, в амфитеатре.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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