В Уфе состоится фестиваль искусств «Сердце Евразии»

Все массовые и зрелищные мероприятия будут проходить в основном в одном месте - в амфитеатре у здания Конгресс-холла.
Вот программа фестиваля искусств "Сердце Евразии":
25 мая — Симфоночь. Начало в 19:00 в амфитеатре. Программа состоит из трех отделений. Действие продлится до 23:00.
26 мая — Ночь кино. В программе - краткометражные, анимационные и один полнометражный фильм, с 18:00 до 23:00 в амфитеатре.
27 мая — Курайфест. Солисты, оркестры и ансамбли начнут выступать в 19:00 в амфитеатре. Курайфест закончится в 23:00. Хедлайнер - «Курайсы» Роберта Юлдашева.
28 мая — Праздник башкирского национального костюма, Урал Моно и Этно-ночь. На площади Салавата Юлаева с 16:00 до 18:00 будет проходить праздник башкирского костюма, в амфитеатре в 18:00 начнется гала-концерт международного конкурса-фестиваля «Урал Моно», а закончится вечер в 23:00 выступлениями этно-рок групп стран СНГ и регионов России.
29 мая — Гала-концерт. Начало в 19:00, в амфитеатре.