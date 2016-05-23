Публицист Шамиль Валеев: Регион под каблуком

Лет 15 назад я собирал в уличном кафе одну из первых «живых» интернет-тусовок в Уфе. Грянула музыка, и собрание пришлось свернуть - вокруг за столиками оказалось несколько компаний коротко стриженых дам с уверенными чертами лица. Немного поддав, они начали охотиться за нашими инженерами связи, как ворона охотится за цыпленком. Я понял, что деньги на досуг в публичных местах и желание им заниматься есть преимущественно у дам. А их баи и падишахи, как мне показалось, проживали адаптацию к рыночным условиям в партере, на подхвате, на рыбалке или запое.