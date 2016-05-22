Национальный банк раскрыл итоги первого квартала

Что касается кредитования экономики, то вложения в экономику региона превысили объемы кредитных ресурсов. В целом, объем кредитов, который выдали в республике, равен 136,4 млрд. рублей. Это на сорок процентов больше, чем в тот же период прошлого года. Остаток задолженности по сравнению с тем же прошлогодним периодом снизился на четыре процента и стал равен 662,2 млрд. рублей. Сумма просроченной задолженности составила 35,4 млрд. рублей (выросла на 4,3 процента по сравнению с первым кварталом 2015 года).
Выданные кредиты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам выросли на 40,8 процентов больше, чем в тот же период 2015-го. Общая сумма – 100,8 млрд. рублей. Остаток задолженности – 391,1 млрд. рублей, уровень просрочки увеличился на 2,3 процента.
Выданные кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства снизился на 20 процентов и составил 18 млрд рублей. Задолженность увеличилась на 16 процентов (78,1 млрд. рублей). Кредитные риски в этом сегменте остаются высокими – уровень просрочки увеличился на 13,9 процентов (6 млрд. рублей).
Объем кредитования сельского хозяйства в первом квартале текущего года составил 6,1 млрд. рублей, это в 2,6 раз больше, чем в тот же период прошлого года. Остаток задолженности по кредитам вырос на 17,1 процент (с 30,4 млрд. рублей до 35,7 млрд. рублей). Просрочка – 1,6 млрд. рублей, что на 25 процентов ниже прошлых показателей.
Выданные кредиты строительному комплексу республики составили 3,6 млрд. рублей. В первый квартал прошлого года было выдано в 1,5 раза меньше. Задолженность составила 14,3 млрд. рублей, т.е. снизилась на 36,7 процентов. Просрочка составила 0,8 млрд. рублей, в прошлом году 0,5 млрд. рублей (увеличилась на 62,4 процента).