Национальный банк раскрыл итоги первого квартала

Что касается кредитования экономики, то вложения в экономику региона превысили объемы кредитных ресурсов. В целом, объем кредитов, который выдали в республике, равен 136,4 млрд. рублей. Это на сорок процентов больше, чем в тот же период прошлого года. Остаток задолженности по сравнению с тем же прошлогодним периодом снизился на четыре процента и стал равен 662,2 млрд. рублей. Сумма просроченной задолженности составила 35,4 млрд. рублей (выросла на 4,3 процента по сравнению с первым кварталом 2015 года).