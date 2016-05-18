В руководстве «Единой России» покритиковали Башкирию накануне праймериз

- Если будут зафиксированы массовые подвозы - результаты голосования могут быть аннулированы. Если будут зафиксированы подкупы - также будем аннулировать результаты, - сказал Неверов. - Праймериз должны пройти честно, если узнаем о нарушениях, то будем аннулировать результаты по участкам, и не только по участкам, но и по округам. Партия будет жестко следить за этим.