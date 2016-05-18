В руководстве «Единой России» покритиковали Башкирию накануне праймериз

Сергей Неверов сказал, что представители одной из крупных компаний стараются продвинуть своего кандидата и ведут агрессивную компанию.
- Это они делают в интересах своей компании, чтобы добиться разработки новых месторождений, - уточнил Сергей Неверов. - Все это идет вразрез с позицией жителей республики и руководства региона. Лоббирование интересов крупных компаний, тем более с участием иностранного капитала, недопустимо. В случае подтверждения информации мы будем снимать кандидатов с предварительного голосования.
Из этих слов искушенному наблюдателю становится понятным, что речь идет о Башкирской содовой компании. Редакция пыталась связаться с одним из кандидатов, директором по взаимодействию с органами государственной власти Башкирской содовой компании Мариной Бортовой, чтобы прояснить ситуацию. В штабе кандидата ответили, что она находится в Стерлитамаке на встрече с избирателями и комментарий можно будет получить позже.
Лидер башкирских единороссов Константин Толкачев на вопрос о заявлении Неверова сказал:
- Для меня это новость, будем проверять информацию.
Также Сергей Неверов предупредил о категорическом неприятии фальсификаций на праймериз 22 мая.
- Если будут зафиксированы массовые подвозы - результаты голосования могут быть аннулированы. Если будут зафиксированы подкупы - также будем аннулировать результаты, - сказал Неверов. - Праймериз должны пройти честно, если узнаем о нарушениях, то будем аннулировать результаты по участкам, и не только по участкам, но и по округам. Партия будет жестко следить за этим.