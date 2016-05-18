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В руководстве «Единой России» покритиковали Башкирию накануне праймериз

18 мая 2016, 16:37
Сегодня в Москве прошло заседание федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования (праймериз) для определения кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России». Секретарь генсовета партии, председатель оргкомитета Сергей Неверов неожиданно для многих высказался о ситуации в Башкирии.

Сергей Неверов сказал, что представители одной из крупных компаний стараются продвинуть своего кандидата и ведут агрессивную компанию.

- Это они делают в интересах своей компании, чтобы добиться разработки новых месторождений, - уточнил Сергей Неверов. - Все это идет вразрез с позицией жителей республики и руководства региона. Лоббирование интересов крупных компаний, тем более с участием иностранного капитала, недопустимо. В случае подтверждения информации мы будем снимать кандидатов с предварительного голосования.

Из этих слов искушенному наблюдателю становится понятным, что речь идет о Башкирской содовой компании. Редакция пыталась связаться с одним из кандидатов, директором по взаимодействию с органами государственной власти Башкирской содовой компании Мариной Бортовой, чтобы прояснить ситуацию. В штабе кандидата ответили, что она находится в Стерлитамаке на встрече с избирателями и комментарий можно будет получить позже.

Лидер башкирских единороссов Константин Толкачев на вопрос о заявлении Неверова сказал:

- Для меня это новость, будем проверять информацию.

Также Сергей Неверов предупредил о категорическом неприятии фальсификаций на праймериз 22 мая.

- Если будут зафиксированы массовые подвозы - результаты голосования могут быть аннулированы. Если будут зафиксированы подкупы - также будем аннулировать результаты, - сказал Неверов. - Праймериз должны пройти честно, если узнаем о нарушениях, то будем аннулировать результаты по участкам, и не только по участкам, но и по округам. Партия будет жестко следить за этим.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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