Архитектор Конгресс-холла Ришат Муллагильдин: амфитеатр в Уфе должен жить

Далее место должно было выполнять функцию городской пространственной ратуши, амфитеатра для выступлений известных звёзд земляков. И все это заработало только через 6 лет. И то, пока не было ни Шевчука, ни Земфиры. Широкие парадные мраморные лестницы и орнамент, по цвету больше похожий на тату, черные чугунные перила и фонари, «проданные» уфимцам, как «готические» - понятное желание заработать. Однако место сохранено от мега идей в виде стадиона или «крупномеров». Оно должно жить как амфитеатр. Не нужно перекрывать дороги. Да и акустика там неплохая.