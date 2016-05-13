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Архитектор Конгресс-холла Ришат Муллагильдин: амфитеатр в Уфе должен жить

13 мая 2016, 16:06
Идея превращения заброшенного оврага за уфимским Конгресс-холлом в городскую пространственную ратушу, для проведения open-air, была заложена в проекте 10 с лишним лет назад. А сама она зародилась еще в 1990 году. Об этом рассказал архитектор Конгресс-холла Ришат Муллагильдин.

- Желание сделать такое место в Уфе родилось в 1990 году, когда я лежал на зеленой траве императорского парка в Вене вместе с сотнями горожан и гостей столицы Австрии, - рассказал Ришат Муллагильдин. - В 2005 году создание амфитеатра в едином ансамбле Конгресс-холла вошло и в конкурсный проект развития Южного склона уфимского полуострова (ставшего лучшим градостроительным проектом России 2006 г.). Во время празднования 450-летнего юбилея присоединения Башкирии к России после лазерного шоу на этой площадке хотели провести Гала-концерт.

Далее место должно было выполнять функцию городской пространственной ратуши, амфитеатра для выступлений известных звёзд земляков. И все это заработало только через 6 лет. И то, пока не было ни Шевчука, ни Земфиры. Широкие парадные мраморные лестницы и орнамент, по цвету больше похожий на тату, черные чугунные перила и фонари, «проданные» уфимцам, как «готические» - понятное желание заработать. Однако место сохранено от мега идей в виде стадиона или «крупномеров». Оно должно жить как амфитеатр. Не нужно перекрывать дороги. Да и акустика там неплохая.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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