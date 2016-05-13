Архитектор Конгресс-холла Ришат Муллагильдин: амфитеатр в Уфе должен жить

- Желание сделать такое место в Уфе родилось в 1990 году, когда я лежал на зеленой траве императорского парка в Вене вместе с сотнями горожан и гостей столицы Австрии, - рассказал Ришат Муллагильдин. - В 2005 году создание амфитеатра в едином ансамбле Конгресс-холла вошло и в конкурсный проект развития Южного склона уфимского полуострова (ставшего лучшим градостроительным проектом России 2006 г.). Во время празднования 450-летнего юбилея присоединения Башкирии к России после лазерного шоу на этой площадке хотели провести Гала-концерт.
Далее место должно было выполнять функцию городской пространственной ратуши, амфитеатра для выступлений известных звёзд земляков. И все это заработало только через 6 лет. И то, пока не было ни Шевчука, ни Земфиры. Широкие парадные мраморные лестницы и орнамент, по цвету больше похожий на тату, черные чугунные перила и фонари, «проданные» уфимцам, как «готические» - понятное желание заработать. Однако место сохранено от мега идей в виде стадиона или «крупномеров». Оно должно жить как амфитеатр. Не нужно перекрывать дороги. Да и акустика там неплохая.