В Башкирии огнеборцы сделали искусственное дыхание угоревшей на пожаре кошке

Пожар разгорелся 15 октября в первом часу дня в двухкомнатной квартире на пятом этаже дома на проспекте Нефтяников в Салавате. У отсутствующих дома жильцов в спальне замкнула электропроводка и загорелись подключенные к сети приборы – сначала компьютер, а потом вспыхнула мебель.
Запах дыма почувствовала соседка, она и вызвала пожарных. Когда брандмейстеры взломали дверь и потушили огонь, выяснилось, что в пустой квартире находились две кошки, одна из них, надышавшись угарным газом, уже потеряла сознание. К счастью, пушистика удалось спасти с помощью кислородной маски.