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В Башкирии огнеборцы сделали искусственное дыхание угоревшей на пожаре кошке

16 октября 2015, 13:14
Сотрудники пожарной части № 36 в Салавате, как заправские ветеринары, провели реанимационные мероприятия, понадобившиеся угоревшей на пожаре кошке. Домашнее животное вернули к жизни с помощью кислородной маски. Вторая киска, которую тоже спасли от верной смерти салаватские огнеборцы, не пострадала. При этом хозяева мурлык узнали о произошедшем с питомицами несчастье только после того, как огонь потушили.

Пожар разгорелся 15 октября в первом часу дня в двухкомнатной квартире на пятом этаже дома на проспекте Нефтяников в Салавате. У отсутствующих дома жильцов в спальне замкнула электропроводка и загорелись подключенные к сети приборы – сначала компьютер, а потом вспыхнула мебель.

Запах дыма почувствовала соседка, она и вызвала пожарных. Когда брандмейстеры взломали дверь и потушили огонь, выяснилось, что в пустой квартире находились две кошки, одна из них, надышавшись угарным газом, уже потеряла сознание. К счастью, пушистика удалось спасти с помощью кислородной маски.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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