В Башкирии огнеборцы сделали искусственное дыхание угоревшей на пожаре кошке

Сотрудники пожарной части № 36 в Салавате, как заправские ветеринары, провели реанимационные мероприятия, понадобившиеся угоревшей на пожаре кошке. Домашнее животное вернули к жизни с помощью кислородной маски. Вторая киска, которую тоже спасли от верной смерти салаватские огнеборцы, не пострадала. При этом хозяева мурлык узнали о произошедшем с питомицами несчастье только после того, как огонь потушили.