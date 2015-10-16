На реках Уфы из-за наступивших холодов остановят паромы

С 19 октября в столице Башкирии прекращают работу паромные переправы на реках Уфимка и Верхняя Белая. Сезонная перевозка пассажиров закончилась вместе с закрытием судоходства и наступивших холодов.

С 19 октября в столице Башкирии прекращают работу паромные переправы на реках Уфимка и Верхняя Белая. Сезонная перевозка пассажиров закончилась вместе с закрытием судоходства и наступивших холодов.